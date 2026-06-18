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Dervişoğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tunalı Hilmi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak ekonomi ve Avrupa Parlamentosu raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tunalı Hilmi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet etti, ardından Tunalı Hilmi Caddesi'nde esnafını ziyaret etti. Dervişoğlu ekonomiye ilişkin, "Biliyorsunuz Erdoğan bir simit hesabı yapmıştı. Artık o da tutmuyor" dedi. Caddedeki bir kafede gazetecilerle bir araya gelen Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin de "Bazı kararlar, Türkiye'nin milli politikalarının hilafına talepler içerir. Elbette ona Türkiye'nin bir vatandaşı olarak tepki göstermek ihtiyacı duyulabilir. Bu konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhine aldığı her kararın altına imza atacak değilim" açıklamasında bulundu.

Haber: Ankara, (DAH)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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