İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, İzmir'de iş dünyasını temsil eden oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre Ümit Özlale, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği yönetimlerini ziyaret etti.

Ümit Özlale, ziyaretlerinde İzmir ekonomisine ilişkin projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesin bütçesini büyütmelerinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bu konuda iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacaklarını kaydeden Özlale, "Bu konuda projelerimiz hazır. Ortak aklı kullanarak, hem belediyenin hem de kentin ekonomisini büyüteceğiz. İzmir'i yeniden ticaretin önemli bir limanı haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de yerel yönetimlerin "Ankara'dan kaynak gelmiyor" mazeretine sığındığını ve proje üretmediğinin ileri süren Özlale, şöyle dedi:

"Biz mazeret üretmeyeceğiz, iş yapacağız. İzmir potansiyeli büyük bir şehir. Biz bu potansiyeli harekete geçirerek, vizyon projelerle kenti öne çıkaracağız. Ben ödüllü bir iktisatçıyım. Bugüne kadar edindiğim bütün tecrübe ve bilgimi İzmir için değerlendireceğim. Ekibimle birlikte İzmir'i geleceğe hazırlamak istiyorum."