İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesini Ziyaret Etti

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'de bir dizi programa katıldıktan sonra Nevşehir'e gelen Dervişoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı.

Dervişoğlu, kendisini makamında ağırlayan Arı'nın misafirperverliğiyle tanınan bir belediye başkanı olduğunu ifade etti.

Kendisi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Dervişoğlu, "Böyle güzel hizmetler yapan başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Siz bizim yüzakımızsınız. Nevşehir'de daha güzel hizmetler göreceğiz. Aynı zamanda sizi de daha güzel yerlerde göreceğiz. Çalışmalarınızdan memnunuz, size ve ekibinize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Rasim Arı da Nevşehir Belediyesinin İYİ Parti'nin tek il belediyesi olduğunu aktardı.

5 yılın sonunda bu şehri hiç kimsenin tanıyamayacağını, yatırımlara durmadan devam edeceklerini vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Oluşturduğumuz Kayaşehir destinasyonuyla gezi güzergahına şu anda 500 binden fazla turist gelmeye başladı. Alanda yatılı ve konaklamalı bir turizm ağı oluşturuyoruz. Bu durum bu şehrin ekonomik olarak tamamen ayağa kalkmasını sağlayacak. Nevşehir Belediyesi bir kamu kurumu anlayışından ziyade, kar amacı güden ama bunu toplumun menfaatleri için kullanan bir şirket mantığıyla yönetilmektedir. Genel başkanım, para ve beytülmal konusu en dikkat ettiğimiz husustur. Bütün ekibimizle bu çerçevede hareket ediyoruz."

Arı, ziyaretin anısına Dervişoğlu'na yöresel el sanatı ürünlerinden seramik tabak hediye etti.