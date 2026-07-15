Dervişoğlu: 15 Temmuz'da Devletine Sahip Çıkan Herkesi Saygıyla Selamlıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasi görüşü ve parti tercihi ne olursa olsun, 15 Temmuz gecesi devletine ve millet iradesine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamladığını söyledi.

Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, o gece devletin silahlarının millete çevrildiğini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalandığını, Türk askeri üniforması taşıyan hainlerin askere, polise ve sivillere kurşun sıktığını belirten Dervişoğlu, 15 Temmuz gecesi 253 şehit verildiğini ve binlerce kişinin yaralandığını hatırlattı.

Dervişoğlu, şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, "Siyasi görüşü ve parti tercihi ne olursa olsun, o gece devletine ve millet iradesine sahip çıkan bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetim mekanizmalarını zayıflattığını öne süren Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sadece tek aktörlü değildir, aynı zamanda tek onay yapılıdır. Böyle bir düzende yetki şahsidir, sorumluluk ise sahipsizdir." görüşünü savundu.

Ekonomi, hukuk ve dış politikaya ilişkin de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, mevcut yönetim anlayışının Türkiye'nin temel sorunlarını derinleştirdiğini ileri sürdü.

Parlamenter sisteme dönüş çağrısı yapan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Parlamenter sistem, yalnızca başbakanlık makamını yeniden kurmak değildir. Meclisin yeniden millet iradesinin merkezi olması, hükümetin, milletin temsilcilerine hesap vermesi, kararın meşveretle alınması ve sorumluluğun üstlenilmesidir. Yargının iktidarın talimatından, bürokrasinin parti sadakatinden kurtarılmasıdır. Yürütmenin meclis tarafından denetlenmesi ve bağımsız yargıyla sınırlandırılmasıdır. Çünkü devlet aklı bir kişinin aklı değildir. Devlet, meşveretle akleder, kanunla hareket eder ve milletine hesap vererek güçlenir."