İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel: Halkın büyük çoğunluğu fakirleşti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, halkın büyük çoğunluğunun fakirleştiğini söyleyerek, fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Ünzile Yüksel ve beraberindekiler, İYİ Parti Güngören İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Partililer ellerinde pankartlar ve çeşitli market ürünleri taşıdı.

Yüksel, basın açıklamasını Güngören Cuma Pazarı girişinde yapmak istediklerini ancak buna izin verilmediğini ifade etti.

Çalışanların ve emeklilerin derin yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Yüksel, insanların ev kiralarını ödeyemez hale geldiğini, ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşandığını dile getirdi.

Yüksel, zamları takip etmenin artık mümkün olmadığını savunarak, "Halkın neredeyse büyük bir çoğunluğu fakirleşti. Biz kadınlar artık bu yükü kaldıramıyoruz ama umudumuzu da asla kaybetmiyoruz. Çünkü biz buradayız, İYİ Parti burada, kadınlar burada." ifadelerini kullandı.