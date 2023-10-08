İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural: Ekonomik sorunların kaynağı yanlış siyasi kararlar ve israflı yatırımlar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vural, ekonomik sıkıntıların temelinde yanlış siyasi kararlar ve israflı yatırımlar olduğunu belirtti ve bu sorunların altında yatan asıl sebebin siyasi hatalar olduğunu vurguladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, "Ekonomik sıkıntıların temelinde, yanlış siyasi kararlar ve israflı yatırımlar yatıyor. Enflasyonun bedelini halk ödüyor. İsraf olan yatırımları kısmayanlar vatandaşın boğazını sıkarak, emeğini, aşını keserek açıkçası kemer sıkarak tasarruf istiyor. Bugün ekonomik sorunların kaynağı doğrudan doğruya bilerek istenilerek yapılan hataların, siyasi kararların sonucudur. Bunu herkes böyle bilmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vural, şunları kaydetti:

"Ekonomik sıkıntıların temelinde, yanlış siyasi kararlar ve israflı yatırımlar yatıyor. Enflasyonun bedelini halk ödüyor. İsraf olan yatırımları kısmayanlar vatandaşın boğazını sıkarak, emeğini, aşını keserek açıkçası kemer sıkarak tasarruf istiyor. Ekonomik problemler, aslında yansımalarıyla birlikte her kesimde hissediliyor. Bu sorunların altında yatan asıl sebep, siyasi hatalar. Bugün ekonomik sorunların kaynağı doğrudan doğruya bilerek istenilerek yapılan hataların, siyasi kararların sonucudur. Bunu herkes böyle bilmelidir. Yanlış ekonomi politikaları, halkı fakirleştiriyor. Ekonomik sıkıntılar, sadece rakamlardan ibaret değil, bu somut bir şekilde esnafın, çiftçinin, emeklinin ve ev kadınının yaşamında hissediliyor."