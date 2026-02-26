Haberler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi ile ilgili yasa teklifi verdiklerini duyurdu. Çömez, iktidarın gıda enflasyonu konusunda yetersiz kaldığını ve emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını belirtti.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Biz, emeklilere verilecek ikramiyeyle ilgili yasa teklifi verdik. En başta da Genel Başkanımızın imzası var. Diyoruz ki asgari ücret ikiye bölünsün ve her iki bayrama taksim edilerek verilsin." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın en yüksek et fiyatının Türkiye'de olduğunu söyledi.

"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne değinen Çömez, "Sözüm ona 150 bin koyun dağıtacaklarmış. Köy başına 8 koyun. Yahu aradan geçmiş çeyrek asır, şu ülkenin geldiği noktaya bakın. Koskoca iktidar partisinin millete verdiği ümide bakın." ifadelerini kullandı."

Bütün dünyada gıda enflasyonu düşerken Türkiye'nin gıda enflasyonunun arttığını kaydeden Çömez, bunun nedeninin gübre, mazot, zirai ilaç, tohum, enerji ve işgücü maliyetlerinin artması olduğunu anlattı. Çömez, Türkiye'de son 4 ayda 574 bin kişinin işini kaybettiğini, iktidarın ise bunun üzerine düşünmek yerine "polemik ve spekülasyon ürettiğini" ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, Türkiye'de emeklilerin açlık ve sefalet sınırının altında yaşadığını söyledi. Emeklinin bayram ikramiyesinin ilk uygulanmaya başlandığından bu yana ciddi şekilde eridiğini dile getiren Çömez, "Biz, emeklilere verilecek ikramiyeyle ilgili yasa teklifi verdik. En başta da Genel Başkanımızın imzası var. Diyoruz ki asgari ücret ikiye bölünsün ve her iki bayrama taksim edilerek verilsin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Juventus'un hayalleri yarım kaldı! İtalyanlar Galatasaray'ı konuşuyor

Tüm ülke Juve'nin hayallerini çalan Galatasaray'ı konuşuyor