İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İsrail geçmişte İran'a saldıracak kapasitede değildi, şimdi de değil"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Russia Today'e verdiği röportajda, "İsrail geçmişte İran'a saldıracak kapasitede değildi, şimdi de değil, gelecekte de olmayacak. ABD'nin desteğiyle bile bize karşı askeri operasyon gerçekleştirmeleri mümkün değil" dedi.

Iran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Rusya'nın başkenti Moskova ziyareti sırasında Russia Today (RT) kanalına Tahran-Moskova ilişkileri, ABD ile müzakereler ve bölgesel gelişmelere yönelik verdiği röportaj yayınladı. Bakan Arakçi, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihin en güçlü döneminde olduğunu belirterek, "Rusya ile İran arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bu kadar yakın ve güçlü olmamıştı. Artık ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaran kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmamız var" dedi.

"Yaptırımların kalkmasını beklemiyoruz"

İran'ın ekonomik iş birliğini yaptırımları dikkate alınarak tasarladığını ifade eden Arakçi, "Ekonomik iş birliğimizi yaptırımlar temelinde tasarladık. Bu nedenle yaptırımların kaldırılmasını beklemiyoruz ve ilişkilerimizi bu şartlara göre genişletiyoruz. Rusya ile siyasi istişarelerimiz oldukça yakın. Uluslararası konuların çoğunda benzer ve yakın tutumlara sahibiz. Elbette aramızda zaman zaman görüş ayrılıkları olabiliyor ancak çoğu durumda ortak bir duruş sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zor zaman dostlarını unutmayız"

Arakçi, iki ülke arasında sürekli bir diyalog ve koordinasyon olduğunu belirterek, "En önemlisi ise sürekli bir fikir alışverişi ve istişare içerisindeyiz. ABD ile ikinci tur müzakereler öncesinde Moskova'ya yaptığım ziyaret, Rusya ile ilişkilerimizin ciddiyetinin bir göstergesidir. Zor zamanlardaki dostlarımızı unutmuyoruz" şeklinde konuştu.

"Tehdit ve baskılara boyun eğmeyiz"

ABD'nin baskı ve tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, "Geçmişte baskıya, zorbalığa ve tehdide boyun eğmeyeceğimizi ve her türlü tehdide karşı direneceğimizi defalarca gösterdik. Belki de ABD'liler bir kez daha kararlılığımızı test etmek istediler ama sanırım testin sonucunu gördüler" dedi.

Yeni ABD yönetiminin "maksimum baskı" politikasını devreye soktuğunu kaydeden Arakçi, "Tehditlerin şekli değişti ve çevremizdeki askeri varlıklarını artırdılar, ancak İran adil ve meşru tutumlarından geri adım atmadı" dedi.

"İsrail ne şimdi ne de gelecekte İran'a saldırabilir"

İran'a yönelik tehditlere de değinen Arakçi, "İsrail geçmişte İran'a saldıracak kapasitede değildi, şimdi de değil, gelecekte de olmayacak. ABD'nin desteğiyle bile bize karşı askeri operasyon gerçekleştirmeleri mümkün değil" ifadelerini kullandı. İsrail'in İran'ın savunma kapasitesinin farkında olduğunu vurgulayan Arakçi, "İsrail rejimi, savunma gücümüzü ve muhtemel bir saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi çok iyi biliyor. Bu yüzden ne böyle bir saldırıyı düşünüyorlar ne de buna cesaret edebilecek durumda değiller. Bana göre ABD de bu kadar tehlikeli bir riski asla göze almaz. Bence böyle tehlikeli bir riske girmeyeceklerdir" diye konuştu.

"Diploması yolu açık, ancak hazırlığımız var"

Arakçi, İran'ın onurundan ve çıkarlarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Başkalarının tehditleri ve baskıları nedeniyle onurumuzdan, şerefimizden ve çıkarlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tehditlerin uygulamaya konulacağını sanmıyorum, çünkü dünya artık bizi tanıyor. ABD de İranlıları tanıyor. Diplomasi yolu açık, ama diğer yollar için de hazırlıklıyız. Eğer bu müzakereler zorlu bir aşamaya gelirse, kendimizi nasıl savunacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu yüzden tehditlerin uygulamaya konulması için bir motivasyon olduğunu sanmıyorum" dedi.

"İsrail rejiminin Suriye topraklarını işgali devam ediyor"

Arakçi, Suriye konusunda Rusya ile her zaman yakın istişare içinde olduklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve Dışişleri Bakanı (Sergey Lavrov) ile bu konuda ayrıntılı şekilde görüştüm. Suriye'deki gelişmeler endişe verici bir hal almış durumda. Ne yazık ki İsrail rejiminin Suriye topraklarını işgali devam ediyor ve hatta artmış durumda. İsrail'in işgal ettiği alanın yüz ölçümü, Gazze'den daha büyük. Bu gerçekten kaygı verici" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde çatışmaların sürdüğüne dikkat çeken Arakçi, "Ayrıca bölge ülkeleri arasında Suriye konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. İran ve elbette Rusya için Suriye'nin barış ve huzuru, toprak bütünlüğü ve birliği büyük önem taşıyor. Bu da bölge istikrarı ve barışı için elzemdir" ifadelerini kullandı.

"Suriye hükümetiyle temasımız yok"

İran'ın mevcut Suriye hükümetiyle etkileşim içinde olmadığını belirten Arakçi, "Herhangi bir temasımız bulunmuyor ve bu konuda acelemiz de yok. Bölgedeki ülkelerle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Suriye hükümetine karşı değiliz ve onlara karşı herhangi bir adım atmış değiliz. Beklentimiz, ülkedeki tüm etnik azınlıkları kapsayan yasal ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıdır. Eğer yardım isterlerse bu konuda yardımcı olmaya hazırız" dedi. - TAHRAN