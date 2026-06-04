AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Cemil Tugay'ın atık sorunu açıklamasına tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı bir programda "İzmir'in atık sorununun çözümü için yapılan 11 başvuru farklı gerekçelerle reddedildi" sözlerine tepki gösterdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, kentin mevcut vahşi depolama alanlarındaki kapasite artışlarına destek olduklarını belirtti.

Kentin sorunlarının çözümü için destek verdiklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Çöp dağları İzmir'i çökertmesin diye elimizden geleni yaptık. Naldöken'de destek olduk. Harmandalı'da destek olduk. Harmandalı'da ek ilave depolama işlerine onay verdik. Manisa'ya taşınma konusunda jet hızıyla bürokratik tüm engelleri aştık. Yamanlar'a başla diye resmen çırpındık. Kalibren bu kadar olacağını o gün tüm arkadaşlarımıza söyledik. Keşke haksız çıksaydık. Neyse İzmirliler kime inanacağını kimin yalan kimin doğru söylediğini çok iyi biliyor."