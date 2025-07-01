İklim Kanunu Teklifi: Yenilenebilir Enerji ve Temiz Teknolojilerde Artış Hedefleniyor

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu, İklim Kanunu Teklifi'nde yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımını artırma hedeflerinin bulunduğunu açıkladı. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücünün 4 kat artırılması planlanıyor.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İklim Kanunu Teklifi'nde, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımının artırılmasına ilişkin düzenlemeler bulunduğunu belirtti.

Ensarioğlu, İklim Kanunu Teklifi'nin Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, enerji verimliliğinde OECD ülkeleri arasında en çok iyileştirme sağlayan üç ülkeden birisi olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, yenilenebilir alanda da Avrupa'da 5'inci sırada yer alındığını dile getirdi.

Ensarioğlu, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücünün 4 kat artırılmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kanun teklifinde, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımının artırılmasına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Sıfır Atık Sistemi'nin uygulanması ve yaygınlaştırılmasıyla iklim değişikliğinin ekosistemlere ve biyolojik çeşitliliğe etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir ekosistem yönetimi için tedbirler alınmasına ilişkin hükümler de kanun teklifi içerisinde yer almaktadır."

Enerji talebinin karşılanmasında yerli kaynakların kullanıldığını anlatan Ensarioğlu, tüketiciye enerjinin sürekli ve kaliteli olarak iletildiğini söyledi.

Daha sonra Genel Kurulda, teklifin maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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