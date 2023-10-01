İçişleri Bakanlığı Nizamiyesinde Saldırı: Kontrollü Patlatma Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı nizamiye girişinde gerçekleşen saldırıda, ikinci teröristin üzerinde de bomba olduğu açıklandı. Kontrollü bir şekilde patlatılan düzenek, güvenlik önlemleri altında imha edildi.

İçişleri Bakanlığı nizamiye girişinde bu sabah yapılan saldırıda, ikinci teröristin üzerinde de bomba olduğu açıklandı. Teröristlerden birisi kendisini patlattığı için kalan diğer bomba düzeneğinin de kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi. Saat 12.15'de söz konusu düzenek de kontrollü biçimde patlatıldı.

İçişleri Bakanlığı nizamiyesinin Atatürk Bulvarı üzerindeki girişinde sabah saat 09.30'da meydana gelen bombalı saldırıda, iki terörist öldürüldü. Saldırganlardan biri kendi üzerindeki bombayı patlattı. İkinci saldırganı ise emniyet güçleri etkisiz hale getirdi. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen saldırganın üzerinde de bomba olduğu ve kontrollü şekilde patlatılacağı bildirildi. Söz konusu düzenek Bomba İmha ekipleri tarafından saat 12.15'te patlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden saat 11.40'ta yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde Şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."