İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da Esnafı Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettikten sonra depremden etkilenen vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya daha sonra kent merkezinde depremden etkilenen vatandaş ve esnafı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.