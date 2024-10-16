İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da Esnafı Ziyaret Etti

ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya daha sonra kent merkezinde depremden etkilenen vatandaş ve esnafı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.