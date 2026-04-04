1) BAKAN ÇİFTÇİ: TÜRKİYE ŞU ANDA KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR (2)

ESNAF VE PARTİ ZİYARETLERİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndaki açıklamalarının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Çiftçi, onların taleplerini dinledi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, Cacabey Cami'nde akşam namazını kıldı. Daha sonra MHP ile BBP il başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Çiftçi'nin kentteki programının yarın da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı