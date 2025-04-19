İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adıyaman'da Esnafla Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temasta bulunmak için geldiği Adıyaman'da esnafla bir araya geldi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Adıyaman Valisi Osman Varol, bakanlık görevlileri, milletvekilleri, bazı kurum müdürleri ile ilgili kurumların görevlileriyle beraber düzenlediği toplantı sonrası çarşı merkezine inen Bakan Ali Yerlikaya, burada esnafla tek tek bir araya geldi. Esnafla tokalaşıp sohbet eden Bakan Yerlikaya, aynı zamanda esnafın ilettiği talep ve soruları da not aldırdı. Bakan Yerlikaya daha sonra bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. - ADIYAMAN