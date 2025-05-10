İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklama Kararı

Ayşe GÜREL/ İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iş insanı Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında 'suç örgütü üyeliği' ve 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Vergi Usul Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında firari şüphelilerden iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri kendi hesaplarında ve birinci ile ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi; bu nedenle mal varlıklarına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında ise 'suç örgütü üyeliği', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçları kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.