İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİNİN SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç A.Ş. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle sevkklerine karar verilen şüpheliler Bulut Aydöner, Fatih Yağcı, Hüseyin Yurddaş, Kadir Öztürk, Murat Or, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca ve Ümit Polat çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi. Savcılığın adli kontrol talep ettiği şüpheliler Zafer Çimen ve Salih İlhan ise serbest bırakıldı.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.