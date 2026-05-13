HÜDA PAR'lı Ramanlı, banka komisyon oranlarına üst sınır getirilmesini istedi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Kartlı ödemelerde uygulanan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 200 liralık banknotun günlük hayattaki ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını ileri sürdü.

Vatandaşların en temel alışverişlerde dahi çok sayıda banknot taşımak zorunda bırakıldığını söyleyen Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum hem pratikte zorluk oluşturmakta hem de nakit kullanımını giderek zorlaştırmaktadır. Yeni banknot ihtiyacının uzun süredir karşılanmaması vatandaşın fiilen kartlı ödeme sistemine yönelmesine neden olmaktadır. 'Kayıt dışılıkla mücadele' gerekçesiyle toplumun tamamen bankacılık sistemine bağımlı hale getirilmesi sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Özellikle küçük esnafımız yüksek pos komisyonları nedeniyle ciddi bir mali yük altında kalmaktadır. Bankaların her alışverişten yüksek oranlarda kesinti yapması üreticiyi, esnafı ve tüketiciyi zorlamakta ticaretin bereketini azaltmaktadır. Bu nedenle kartlı ödemelerde uygulanan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Ekonomik sistem bankaları ve sermayeyi değil insanı ve emeği merkeze alan adil bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Vatandaşın nakit kullanım hakkı korunmalı, esnafın üzerindeki yük hafifletilmeli ve finans sistemi topluma hizmet eden bir yapıya kavuşturulmalıdır."

İstanbul'da bir yaşlı bakım merkezinde hastalara şiddet uygulandığına ilişkin görüntüleri anımsatan Ramanlı, "Yaşlı bakım hizmetleri ticari mantıkla yürütülmemeli, devlet yaşlıların hürmetini koruyacak kapsamlı hukuki düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Bu amaçla yaşlı bakım merkezlerinde 7-24 denetim sistemi kurulmalı, habersiz ve düzensiz teftişler artırılmalıdır. Yaşlılara yönelik fiziksel, psikolojik veya ekonomik istismara verilen cezalar arttırılmalıdır." diye konuştu.