HÜDA PAR'lı Ramanlı, gıda israfının önlenmesi için bütüncül politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi

Güncelleme:
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 trilyon dolara mal olan gıda israfının önlenmesi için devletin ve vatandaşların sorumlulukları olduğunu belirtti. Ramanlı, etkili gıda politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, gıda israfının önlenmesine ilişkin "Gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarını kapsayan, tüketim alışkanlıklarını dönüştürmeyi hedefleyen ve atık yönetimini etkin kılan bütüncül politikaların hayata geçirilmesi elzemdir." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin tüketilmeden israf edildiğini, bu durumun her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu anlattı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar dikkate alındığında gıda israfının önlenmesinin bir tercih olmanın ötesinde, kamusal bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden Ramanlı, "Ekonomik darboğazın geniş kitleleri etkilediği bir dönemde israf edilen her gıda maddesi hem milli servetin kaybı hem de ihtiyaç sahiplerinin hakkının zayi edilmesi anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Ramanlı, bu bağlamda devletin ve yerel yönetimlerin sorumluluğunun büyük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarını kapsayan, tüketim alışkanlıklarını dönüştürmeyi hedefleyen ve atık yönetimini etkin kılan bütüncül politikaların hayata geçirilmesi elzemdir. Üretimden tüketime kadar olan süreçte denetim mekanizmaları ile fazla gıdanın değerlendirilmesine yönelik yasal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Öte yandan vatandaşlar da harcama ve tüketim tercihlerinde daha bilinçli davranmakla yükümlüdür."

