Halep'in Kurtuluş Yıldönümünde Coşkulu Kutlama

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Halep'in kurtarılmasının yıldönümü etkinliklerinde, şehrin özgürleşmesinin Suriye'nin yeniden doğuşu olduğunu vurguladı ve halkı ortak çalışma faaliyetlerine davet etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş- Şara, Halep kentinin Suriye'deki iç savaş sırasında 29 Kasım 2024 tarihinde kurtarılmasının yıldönümü kutlamalarında, "Bu şehir yeniden doğdu, onunla birlikte tüm Suriye yeniden doğdu" dedi.

Suriye'nin Halep kentinde devrik lider Beşar Esad rejimine karşı verilen savaşta kentin 29 Kasım 2024 tarihinde kurtarılmasının yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Suriye halkının büyük katılım sağladığı coşkulu kutlamalara Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş- Şara, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberlerindeki sivil ve askeri heyet de katıldı. Eş- Şara, tarihi Halep Kalesi'nde Suriye halkına hitap ederek, Halep'in özgürleştirilmesinin Suriye'nin yeniden doğuşu anlamına geldiğini belirtti. Suriyeli lider, zaferin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını hatırlatarak, "Bu şehir yeniden doğdu, onunla birlikte tüm Suriye yeniden doğdu" ifadelerini kullandı.

Halep'in savaş boyunca "Suriye'ye açılan kapı" olduğunu söyleyen Eş- Şara, bu başarının ülke genelinde moralleri yükselttiğini ve umut tazelediğini ifade etti. Eş- Şara konuşmasının devamında askeri başarının ardından en büyük görevin kentin yeniden imarı olduğunu belirterek, Halep'in ekonominin, üretimin ve kalkınmanın merkezi olacağını kaydetti. Yeniden inşa sürecinin Suriye'nin toparlanması için kritik olduğunu vurgulayan Eş-Şara, Halep halkına hitaben, "Şimdi gösterin bize azminizi" diyerek halkı ortak çalışma faaliyetlerine yardım sağlamaya davet etti.

Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Eş-Şara'nın ziyaretinin Halep'in ekonomik rolünü güçlendirme ve savaş sonrası toparlanmayı hızlandırma amacı taşıdığı belirtildi. - HALEP

500
