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Hakkari haberi: HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

Hakkari haberi: HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

Politika Haberleri

Hakkari haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari ve Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari ve Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Halkımıza sözümüz var, çözüm bizde" programı kapsamında Yüksekova'ya gelen Buldan, buradaki temaslarının ardından kent merkezine geçerek Çevre Yolu ve Bulvar Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Ardından parti binasına geçen Buldan, esnaf ziyareti gerçekleştirmek ve vatandaşlarla buluşmak üzere kente geldiklerini ifade etti.

Hakkarili olmaktan ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Buldan, halkla buluşmak için ülkenin her tarafını gezdiklerini ve gezmeye devam edeceklerini aktardı.

Buldan, "Halkların Demokratik Partisi artık Türkiye'de söz sahibi olacaktır. Seçimlerde, yönetimde mutlaka yer alacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü HDP bütün sorunların anahtarıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Politika

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