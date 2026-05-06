Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu Komiseri Suica ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Suica ile bir araya gelerek Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini ve ilişkilerini konuşacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Suica, bugün Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Suica ile gerçekleştireceği görüşmelerde; Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulaması, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir iş birliği çerçevesinde ilerletilmesi yönündeki beklentiyi paylaşması, bu kapsamda Türkiye ve AB arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılması ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik kalan kısıtlamaların kaldırılması, Türkiye Yatırım Platformu'nun faaliyete geçirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması ve Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına yönelik beklentilerin altını çizmesi öngörülen Fidan'ın, Türkiye'nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleri ile bölgesel strateji, proje ve programlara dahil edilmesinin gerekliliğine işaret etmesi, bölgede Akdeniz için Birlik'in temel iş birliği platformu olmaya devam etmesinin önemini vurgulaması planlanıyor. Bakan Fidan'ın, Akdeniz Komiserliği görev alanına giren Akdeniz ve Orta Doğu'daki güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunması da öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
