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Battalgazi Belediyesi, Filistin'deki dramı anlamak için lise öğrencilerine sinema gösterimi düzenledi.

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Filistin'de son yıllarda yaşanan dramı anlatmak ve anlamak amacıyla Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde lise öğrencilerine sinema gösterimi yapıldı.

Filistin'de son yıllarda yaşanan dramı anlatmak ve anlamak amacıyla Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde lise öğrencilerine sinema gösterimi yapıldı. Filmi gençlerle birlikte izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Katil İsrail'in amacı Filistinlileri yok etmek. Müslümanlar olarak yapılanlara tepki göstermeliyiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Muhammed İkbal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek Büyük Gelen Palto filmini izledi. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde gösterimi yapılan filmde 1987-2011 yılları arasındaki Filistin Davası konu ediliyor. Son zamanlarda İsrail'in bebek, kadın demeden gerçekleştirdiği katliamlara yönelik tepki göstermek ve Gazze'deki direnişi anlatmak maksadıyla düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı.

"Bizim Filistin Halkıyla Dertlenmemiz Lazım"

Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliama dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bugün dünya, bir avuç yerde bir avuç insanı alt etmeye çalışıyor. Milyara yakın nüfusu olan ülkeler bugün bir avuç El-Kassam Tugayları'nı yok etmek için halkı katlediyorlar. Bu şeytan ve dostları, yaşlı demeden, kadın demeden, çocuk demeden, hamile kadın demeden hepsini katlediyorlar. Bizim onların dertleriyle dertlenmemiz lazım. Dertlenmezsek emin olun, kaybedenlerden oluruz. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ona gönül vermiş olan bu evlatlarımızın bigane kalmaması lazım. Şu an Gazze'deki insanların hepsini kuzeyden güneye bastırdılar güneyde de katlediyorlar. Amaçları Filistinlileri oradan yok etmek. Yarın ateş her tarafı saracak. O yüzden bugün ne ekerseniz yarın onu biçersiniz. Bugünden geleceğinizi dizayn etmezseniz, geleceğe dönük hedefleriniz olmazsa emin olun yarın bu musibetler sizin de başınıza gelecek. Ateşe düşmemeniz için bu ateşe karşı sizin müdafaanız çok önemli. Özellikle Muhammed İkbal isminin gereğini yerine getiren bir gençliğin burada yetişmesi ve bu gençliğin de ileriye dönük ne yaptığını bilen bir gençlik olmasını temenni ediyoruz. Biz belediyeler olarak her daim her okulun her öğrencimizin emirlerine amadeyiz. Müdürlerimizle, öğretmenlerimizle hep iletişim halindeyiz. Yeter ki siz iyi olun, yeter ki siz geleceğe güvenle bakın" dedi.

"İsrail'in Zulmünü Her Yerde Anlatacağız"

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, "Filistin'deki insanlar onurlu duruşu, onurlu mücadeleyi her zaman biz dünyanın diğer bölgelerindeki Müslümanlara gösteriyorlar. Biz de elimizden gelen imkanlar doğrultusunda bu Siyonist güçlerin insanlığa yaşattığı bu zulmü her yerde anlatacağız. Bu güzel programı yapan değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammed İkbal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kılınç ise sinema gösterimi için Battalgazi Belediyesi'ne ve Başkan Güder'e teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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