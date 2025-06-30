Gönen'de Muhtarlar Toplantısı: Tarım Sayımı ve Sulama Önlemleri Ele Alındı

Gönen'de Muhtarlar Toplantısı: Tarım Sayımı ve Sulama Önlemleri Ele Alındı
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Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısında tarım sayımı, metruk okul binalarının durumu ve kuraklık nedeniyle alınması gereken sulama önlemleri değerlendirildi.

Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş başkanlığında, Gönen'de bir Konferans Salonu'nda muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri tarafından, 16 Temmuz'da ilçede başlayacak olan tarım sayımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca kırsal mahallelerdeki metruk okul binalarının durumu, orman yangınları ve hasat sezonunda alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Kuraklık nedeniyle ilçede çeltik ekiminde yüzde 30 kısıtlamaya gidildiği hatırlatılarak, tarımsal sulamada tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. DSİ Gönen Şube Müdürü Orhan Türkoğlu, BASKİ Tarımsal Sulama Sorumlusu Erdi Bincan ve Balıkesir Sulama Birliği Başkanı Alibey Işık tarafından Yenice-Gönen Barajı'nın doluluk oranı, su kullanımı ve mevcut durum hakkında bilgiler paylaşıldı. Muhtarların soruları yanıtlanarak gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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