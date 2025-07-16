Gelecek Partisi'nden Sanal Kumar Üzerine Kanun Teklifi

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Kredi kartları ve banka hesapları üzerinden sanal kumar ve yasa dışı bahis oynanmasını yasaklayan, aracı kurumlara, yani paravan şirketlere müsaade edilmemesi için ilgili bankaların gerekli tedbirleri almasını gerektiren, bankalar bu tedbirleri almadığında çok ağır yaptırımlar ortaya koyan bir kanun teklifini, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanal kumar ve yasa dışı bahis konusunu Türkiye'nin beka sorunu olarak gördüklerini söyledi.

Cep telefonlarının kumarhaneye dönüştüğünü savunan Şahin, gençlerin ve aile yapısının doğrudan hedef alındığını ifade etti.

Gençliğin sistemli bir şekilde tüketildiğini ileri süren Şahin, "Sanal kumar yüzünden aileler yıkılmakta, suça sürüklenen çocuklarımız ortaya çıkmakta, yönetilemez borç yükleri aileler için büyük dramlara dönüşmekte ve çok sesli bir yıkım söz konusu olmaktadır. Artık sadece bu tehlikeyi konuşmak yetmez, etkili ve kararlı adımlar atmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sanal kumar sitelerinin, paravan şirketleri kullanarak işlemlerini yaptığını iddia eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kredi kartları ve banka hesapları üzerinden sanal kumar ve yasa dışı bahis oynanmasını yasaklayan, aracı kurumlara, yani paravan şirketlere müsaade edilmemesi için ilgili bankaların gerekli tedbirleri almasını gerektiren, bankalar bu tedbirleri almadığında çok ağır yaptırımlar ortaya koyan bir kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz. Bu teklif yalnızca teknik bir düzenleme değil aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk çağrısıdır. Bu belaya karşı topyekun mücadele edilmeden ne gençliğimiz ne de aile yapımız bu dijital bataklıktan kurtulabilir."