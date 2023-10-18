Gaziemir Belediye Başkanı Muhtarlar Günü'nde Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Muhtarlar Günü'nde, 16 mahallenin muhtarıyla buluşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ekonomik kriz ve pandeminin yaşandığı çok zor bir dönemde, özveriyle çalışarak hep birlikte başarılı işlere imza attık" dedi.

Gaziemir'deki mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak bir araya gelen Belediye Başkanı Halil Arda, Muhtarlar Günü'nde yemek düzenledi. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı yemekte 16 mahallenin muhtarıyla buluşan Başkan Arda, yaşama geçirdiği ve planladığı projeler hakkında bilgi verdi, muhtarların isteklerini dinledi.

Muhtarlarla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Arda, muhtarlık makamının önemine değindi. Yurttaşların sorunlarını aktarmak için ilk önce muhtarlara başvurduklarının altını çizen Başkan Halil Arda, muhtarlardan gelen istekleri en kısa sürede çözüme ulaştırdıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Muhtarlık çok önemli bir görev. Kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü görevi gören, katılımcılığın sağlanmasında çok önemli yeriniz, göreviniz var. Vatandaşların iyi gününde kötü gününde ilk müracaat ettiği ve bu anlarda onların yanında olan kişilersiniz. Pandemi ve ekonomik krizin yaşandığı çok zor bir dönemde hep birlikte, büyük bir özveriyle kamu hizmeti yapıyoruz. Tüm bu zorlukların üstesinden başarıyla geldik. Belediye olarak özellikle sosyal projelerimizle, bu süreçte zorluk yaşayan yurttaşlarımızın her zaman yanında olduk. Hep birlikte Gaziemir için çalışmaya devam edeceğiz. Başta siz değerli muhtarlarımız olmak üzere, demokrasinin temel taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."