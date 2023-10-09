Fatih Erbakan: Tosya Belediyesini Milli Görüş ile birleştireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde Tosya Belediyesini Milli Görüş belediyeciliği ile birleştirip, Tosya halkına hizmet edeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'nın yıllar boyunca Milli Görüş'e hep sahip çıktığını söyledi.

Erbakan, Tosya'nın 14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde ilçe bazında kendilerine en yüksek oranda oy vererek destek olduğunu belirterek, "Tosya inançlı, geleneklerine bağlı insanlarımızın bulunduğu bir ilçemizdir. Bu sebeple Yeniden Refah Partimize ve bizlere de ilgi ve teveccüh gösteriliyor. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerinde Tosya Belediyesini Milli Görüş belediyeciliği ile birleştirip Tosya halkına hizmet edeceğiz. Ülkemiz çok zor zamanlardan geçmektedir. Bu bölge insanı bütün yokluklara ve zorluklara rağmen ülkesine, milletine, vatanına sahip çıkmıştır. Tosyalılarla birlikte olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyoruz" dedi. - KASTAMONU