Fatih Erbakan'dan İktidara Erken Seçim Çağrısı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Malatya 3. Olağan İl Kongresi'nde erken seçim çağrısında bulunarak, 2026 ilkbaharında seçim sandığının milletin önüne getirilmesini istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Malatya'dan iktidara sesleniyoruz, yapacağınız en iyi şey 2026 ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir." dedi.

Erbakan, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Malatya 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin Milli Görüş'ün en büyük zaferine vesile olması temennisinde bulundu.

Necmettin Erbakan'ın daha önce yaptığı işlerin kendileri için de nasip olmasını dileyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Allah Erbakan Hoca'mızdan binlerce kez razı olsun. Allah, o adımları tekraren atmayı Yeniden Refah Partisi olarak bizlere nasip eylesin inşallah. Millet olarak sorunlarımıza çözüm bekliyoruz. Maddi ve manevi sıkıntılarımıza çözüm bekliyoruz. Malatya'dan iktidara sesleniyoruz, yapacağınız en iyi şey 2026 ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir. Yapacağınız en büyük hayır erken seçim sandığını getirmektir. O zaman bu millet ferasetiyle hareket edecek Milli Görüş'ü seçecek ve siz de bu ülke nasıl yönetilirmiş, ekonomi, dış politika nasıl olurmuş göreceksiniz."

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Burhan Kılıç güven tazeledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Politika
