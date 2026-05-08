EMEP'li Demir, Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtınadan etkilenen alanların afet bölgesi ilan edilmesini istedi

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki etkili yağış ve fırtınadan etkilenen alanların afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan fırtına ve sel felaketini değerlendirdi.

Afetten sonra çiftçiye sağlanması beklenen desteğe dair somut veri olmadığını ileri süren Demir, "Bu bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk. Bizim yaşadığımız sıradan bir doğa olayı değil. Üretimi, geçimi, bölgenin, hatta ülkenin tarımsal geleceğini tehdit eden büyük bir yıkımla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'un çiftçi lehine değiştirilmesi gerektiğini belirten Demir, "Çiftçinin toplam mal varlığının yüzde 40'ının zarar görmesi şartı ortadan kaldırılmak zorunda. Ürün kaybı yaşayan tüm üreticiler doğrudan destek kapsamına bir an önce alınmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
