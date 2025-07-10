Emekli maaşı görüşmeleri sırasında Meclis'i karıştıran kahkaha: O arkadaş dışarı çıksın

Emekli maaşı görüşmeleri sırasında Meclis'i karıştıran kahkaha: O arkadaş dışarı çıksın
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Emekli maaşı görüşmeleri sırasında Meclis'i karıştıran kahkaha: O arkadaş dışarı çıksın
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En düşük emekli aylığını 16 bin 881 liraya yükselten torba kanun Meclis'ten geçerken görüşmeler sırasında gergin anlar yaşandı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in konuşması sırasında AK Parti sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atması tepki çekti. TBMM Başkanvekili Bozdağ, "Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi Meclis'ten geçti.

"EMEKLİLER BU YILI ÖLÜM FERMANINA BENZETEREK..."

Görüşme esnasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen teklife ilişkin şunları söyledi: "Emekliler yılında emekliler bu yılı ölüm fermanına benzeterek helva kavurarak uğurladılar. Şimdi de aile yılında ailenin kıymetlisi büyükleri bir yüke çeviren, evlatlarının bakımına mahkum eden, yoksulluğa esir eden emekli maaşını konuşuyoruz. Neye yetiştirecekleri belli olmayan...

"AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA BİR EMEKLİ MAAŞINDAN BAHSEDİYORUZ"

En düşük emekli maaşının yüzde 16,67 oranında arttırılarak 16 bin 881 liraya çıkartılması insanlık dışıdır. Açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Üstelik hükümet hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor. Ancak biz bu rakamları bir kalem oynatması olarak değil insan hayatı, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz."

KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Esen'in konuşması sırasında AK Parti sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bozdağ, şunları söyledi: "Sayın milletvekilleri istirham ediyorum bakın burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil.

BOZDAĞ: MİLLETVEKİLİMİZİ DIŞARIYA DAVET EDİYORUM

Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani. Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz yani Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın Genel Kurul'a saygısını böylelikle etmiş olur."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bunlarin sayginliği kalmamiştir artik,bunlara oy verip sehzade yapmak,en kibar tabiti ile safliktir,ahmahliktir.

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Haber YorumlarıAras Aras:

O yaratığı direk baytara gönderecekti, çünkü dışarı çıksa bile etrafına zarar vermeye devam edecek

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Haber YorumlarıMGk:

Chp'nin icadı Eyt yasası iptal edilmeli emeklilik yaşı makul bir yaşa çekilmeli aradaki fark gerçek emeklilere ödenmelidir aksi halde bu kazık 100 yıl çıkmaz

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Haber YorumlarıMGk:

Garip bir uyarı

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Haber YorumlarıMuhammed DURAK:

Tabi maaşları yüksek ve dokunamazliklari var adamın umrumda olurmu emekli maaşı askeri ücret alacaklar bak nasıl milletvekilleri meclisde konusurlar

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