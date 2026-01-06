En düşük emekli aylığı için kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yönelik toplantı gerçekleştirecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığı için bir araya gelecek. Toplantının çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 olurken, memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam almaya hak kazanmıştı. - ANKARA