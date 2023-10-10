EİT Bakanlar Konseyi Şuşa'da toplandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde toplandı. Toplantıda EİT kapsamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde toplandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı, Azerbaycan'ın Şuşa'da kentinde başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un başkanlık ettiği toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ile üye ülkelerin dış politika daire başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda EİT kapsamındaki iş birliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor. - BAKÜ