Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, teşkilatın kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "Yeni Bir Dünya" vizyonu anlatıldı.

Toplantıda, adil paylaşım, karşılıklı dayanışma ve işbirliği esasına dayalı bu vizyonun günümüzde hala geçerliliğini ve önemini koruduğu vurgulandı.

Tekin, program sonrası yaptığı açıklamada, 28 yıl önce temelleri atılan D-8'in İslam dünyasının kendi gücüne inanmasının ve birlikte hareket etmesinin sembolü olduğunu belirtti.

D-8'i yaşatmanın ve güçlendirmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade eden Tekin, merhum Erbakan'ı rahmetle andıklarını kaydetti.

Keşan'da asfalt çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, Aşağı Zaferiye Mahallesi Ihlamur Sokak'taki çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükvarlık, Keşan'ın yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Keşan'da üstyapı çalışmaları

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri üstyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Yeni, Yenimescit mahalleleri ve 19 Kasım, Millet caddeleri ile Melih Sokak'ta yeşil alanlar ile kaldırım kenarlarının tırpan çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kent meydanındaki otomatik sulama sistemlerinin arızaları giderildi, 19 Kasım Caddesi'nde orta refüjde yabani ot temizliği de yapıldı.

Macera Parkı'nda da oyun gruplarının genel bakımını gerçekleştiren ekipler, Şehit Polis Okan Koç Caddesi'nde de çevre düzenlemesi yaptı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.