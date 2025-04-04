Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde Çalışmalara Başladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin genel merkezinde çalışmalara başladı. Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret eden Bahçeli, ayrıca Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde çalışmalara başladı. Bahçeli, genel merkezden partilileri ve kendisini görmeye gelen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Bahçeli buradan MHP Genel Merkezi'ne geçerek çalışmalara başladı. Bahçeli, genel merkezden partilileri ve kendisini görmeye gelen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı. Partililer de Devlet Bahçeli'yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı. - ANKARA