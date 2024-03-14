DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi! Dikkat çeken Ali Babacan mesajı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEVA Partisi tarafından hazırlanan seçim broşürü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ALİ BABACAN MESAJI

Kırşehir Belediye Başkan adayı Bayram Yıldız için hazırlanan ve 200 TL görünümünde hazırlanan broşür açıldığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dikkat çeken bir mesajıyla karşılaşılıyor.

"200 LİRA İLE NELER ALINIYORDU?"

İnternete düşen videoda açılan 200 TL görünümündeki broşürde "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ile "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtların yer aldığı görülüyor.