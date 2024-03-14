Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi! Dikkat çeken Ali Babacan mesajı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

DEVA Partisi'nin 31 Mart seçimleri öncesinde Kırşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Yıldız için hazırladığı seçim broşürü büyük ses getirdi. 200 TL görünümündeki broşür açıldığında "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ve "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtlar yer alıyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEVA Partisi tarafından hazırlanan seçim broşürü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi! Dikkat çeken Ali Babacan mesajı

ALİ BABACAN MESAJI

Kırşehir Belediye Başkan adayı Bayram Yıldız için hazırlanan ve 200 TL görünümünde hazırlanan broşür açıldığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dikkat çeken bir mesajıyla karşılaşılıyor.

DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi! Dikkat çeken Ali Babacan mesajı

"200 LİRA İLE NELER ALINIYORDU?"

İnternete düşen videoda açılan 200 TL görünümündeki broşürde "Ali Babacan'ın ekonomi patronu olduğu dönemde piyasaya sürülen 200 lira ile ne alınıyordu?" sorusu ile "5 gram altın, 130 lt süt, 15 kg dana eti" gibi yanıtların yer aldığı görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Deva Partisi Kırşehir Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil İbrahim Çıbık kimdir? Memleket Partisi Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çıbık kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Aşkale Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir. Şenol Polat kimdir? AK Parti Erzurum- Aşkale Belediye Başkan adayı Şenol Polat kaç yaşında, nereli? Enes Erdönmez kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Enes Erdönmez kaç yaşında, nereli? Fahrettin Dengiz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Karacabey Belediye Başkan adayı Fahrettin Dengiz kaç yaşında, nereli? İlker Akbaş kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı İlker Akbaş kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Turan kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - İznik Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Turan kaç yaşında, nereli? Mehmet Kaygusuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz kaç yaşında, nereli? Erhan Cengiz kimdir? MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Yeprem kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kulp Belediye başkan adayı Ömer Faruk Yeprem kaç yaşında, nereli? Alihan Göçmen kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alihan Göçmen kaç yaşında, nereli? Ahmet Can kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Harmancık Belediye Başkan adayı Ahmet Can kaç yaşında, nereli? Abdulhaluk Tuncay kimdir? AK Parti Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayı Abdulhaluk Tuncay kaç yaşında, nereli? Fehim Topçu kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Gürsu Belediye Başkan adayı Fehim Topçu kaç yaşında, nereli? Behiye Aslan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Bismil Belediye Başkan adayı Behiye Aslan kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (2)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Güzel reklam helal olsun :)

19
5
yanıtYanıtla
Muhammet Yavuz:

O dönemde asgari ücrette 297 TL'ydi ama :)O broşürlerde ki para kadar :)

2
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title