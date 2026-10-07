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Demokratlar, Kushner'ın Phoenix Financial yatırımlarına inceleme istedi

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Demokratlar, Kushner'ın Gazze diplomasisiyle Phoenix Financial yatırımları arasındaki çıkar çatışmasının incelenmesini istedi. Phoenix Financial'ın İsrail ordusuna silah sağlayan en az 9 şirkette 456 milyon doları aşan yatırımı var; Kushner'ın avukatı iddiaları reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yatırım şirketi Affinity Partners'ın İsrail merkezli Phoenix Financial'daki hisseleri, ABD Kongresi'ndeki Demokratların radarına girdi. Demokratlar, Gazze diplomasisinde görev alan Kushner'ın özel yatırımları ile diplomatik rolü arasında çıkar çatışması bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kurucusu olduğu yatırım şirketi Affinity Partners'ın İsrail merkezli Phoenix Financial'daki yatırımları Demokratların takibine girdi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kongre'deki Demokratlar, Gazze'ye ilişkin diplomatik girişimlerde görev alan Kushner'ın özel yatırımları ile diplomatik faaliyetleri arasında çıkar çatışması bulunup bulunmadığının incelenmesini istedi.

Affinity, Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı

Kushner'ın kurucusu olduğu Affinity Partners, İsrail merkezli Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı konumunda bulunuyor. ABD medyasına yansıyan mali kayıtlara göre, Phoenix Financial'ın, İsrail ordusuna silah ve askeri ekipman sağlayan en az 9 şirkette yatırımı bulunuyor. Söz konusu yatırımların toplam değerinin 456 milyon doları aştığı bildirildi. Affinity Partners'ın söz konusu savunma şirketlerine doğrudan yatırımının bulunmadığı, yatırımların hissedarı olduğu Phoenix Financial üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Demokratlar inceleme talep etti

Kongre'deki Demokratlar, Kushner'ın özel yatırımları ile Gazze diplomasisindeki rolü arasında muhtemel bir çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının incelenmesini talep etti. Kushner'ın avukatı ise çıkar çatışması iddialarını reddetti. Avukatı, Kushner'ın Phoenix Financial'ın yönetim kurulunda yer almadığını ve şirketin yatırım kararlarında söz sahibi olmadığını bildirdi.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin kıdemli üyesi Temsilci Robert Garcia, Affinity Partners'a bir mektup göndererek, "Orta Doğu'daki ticari ilişkileriniz hakkında ayrıntılı bilgi talep ediyorum; böylece önemli mali kazançlarınızın Amerikalıların güvenliği ve emniyeti pahasına elde edilip edilmediğini anlayabileyim. Affinity Partners'ın yatırımları ile Orta Doğu'daki çalışmalarınız arasındaki bariz çıkar çatışması ve özellikle bu çatışan çıkarlar göz önüne alındığında yolsuzluk içeren anlaşmalar yapma potansiyeli, Kongre denetimi ve hesap verebilirliği gerektirmektedir" dedi.

Garcia'nın sözcüsü Sara Guerrero, Kushner'ın "kayınpederi Trump adına Orta Doğu'da seyahat ederken hiçbir sorumluluk üstlenmeden milyonlar kazandığını" söyledi.

Affinity, Phoenix hisselerinin bir bölümünü sattı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Affinity Partners, geçtiğimiz temmuz ayında Phoenix Financial'daki hisselerinin yaklaşık dörtte birini 340 milyon doların üzerinde bir bedelle sattı. Satıştan elde edilen tutarın Affinity'nin ilk yatırımının beş katından fazla olduğu belirtildi. Affinity Partners'ın söz konusu satışın ardından Phoenix Financial'ın en büyük hissedarı olmaya devam ettiği aktarıldı. Kushner, Gazze'ye ilişkin diplomatik girişimlerde Trump yönetimi adına görev alırken, Kongre'deki Demokratların talep ettiği incelemenin Kushner'ın diplomatik faaliyetleri ile özel yatırımları arasındaki muhtemel çıkar çatışmasına odaklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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