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DEM Partili Dindar, toplam nakit kredilerin binde 3'ünün Van'a gittiğini iddia etti

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te toplantılarla gündemi değerlendirdi. Van Milletvekili Dindar, toplam nakit kredilerin binde 3'ünün Van'a verildiğini iddia etti; İzmir Milletvekili Akın ise selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve pancar alım fiyatını eleştirdi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'daki ulaşım koşullarının yetersizliği nedeniyle kente yatırımın gelemediğini savundu.

Van'daki altyapının da yetersiz olduğunu söyleyen Dindar, Vanlı esnaf ve tüccarların kredi ve teşviklere erişimde güçlük yaşadığını, Türkiye'de verilen toplam nakit kredilerin sadece binde 3'ünün Van'a verildiğini iddia etti.

Türkiye'deki en pahalı akaryakıtın Van'da satıldığını ileri süren Dindar, "İstanbul'daki bir taksiciyle Van'daki bir taksici deposunu aynı miktarla doldurmamaktadır. Vanlı taksici, minibüsçü her depoda 100-200 lira fazla ödemektedir. Devletler vergi sistemlerini bu tarz ayrımcılıkları önlemek için kullanırken mevcut iktidarın böyle bir önceliği yoktur." ifadesini kullandı.

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketini hatırlattı. Selde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen Akın, yaşanılanlardan ders çıkarılmasını istedi. Dere yataklarındaki yapılaşmaya dikkati çeken Akın, yapılaşmaya izin verenlerden hesap sorulmasını istedi.

Pancar üreticilerinin sorunlarını anlatan Akın, 2026-2027 üretim yılı için açıklanan şeker pancarı alım fiyatını eleştirdi.

Akın, "Fındıkta yaşanan durumun benzeri pancarda yaşanmasın. Çiftçileri üretimden vazgeçirecek bir anlayışın önüne geçilmeli. Tarım ve Orman Bakanlığını göreve çağırıyorum." dedi.

Kaynak: AA
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