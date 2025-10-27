Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Suudi Arabistan'da

'TEMASLARDA BULUNACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "9'uncu Future Investment Initiative (FII) Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'dayız. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Türkiye–Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanımız Sayın Nurettin Nebati ile birlikte yarın başlayacak forum kapsamında temaslarda bulunacağız. Programımız öncesinde ülkemizin Riyad Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Emrullah İşler'den çalışmaları hakkında bilgi aldık" dedi.

