Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de ticaret ve sanayi odası ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında iş insanlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Yılmaz, ayrıca birçok firmaya plaket takdim etti ve yeni ticaret bürolarının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

İldeki programı kapsamında Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Yılmaz'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarımızla bir araya gelerek, talep, görüş ve önerilerini dinleme imkanı bulduk. Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretimiz kapsamında, şehrimizde vergi, istihdam ve ihracat gibi alanlarda örnek teşkil eden firmalarımıza plaketlerini takdim ederek Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Elazığ Ticaret Borsası Bingöl Tescil Bürolarının açılışlarını da gerçekleştirdik. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize üreterek katkı sunan tüm müteşebbislerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ticaret Ve Sanayi Odası Politika Ekonomi

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

Hamas'ın lider takımıyla Ankara'da sürpriz zirve

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye transfer dönemi saat kaçta bitiyor, transferin bitmesine kaç saat kaldı? Al Nassr Al Ahli maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ahli maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne? 14-15 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Jahrein tutuklandı mı, neden tutuklandı suçu ne? Jahrein hapiste mi? 14-15 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Roland Sallai kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roland Sallai uçak kodu ne? Roland Sallai ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Kötü Kan 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title