Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon...

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz"

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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