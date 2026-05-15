Erdoğan'dan TDT Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Kazakistan'ın Turkistan kenti, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kongre Merkezi'ne geldi. Zirvenin yapılacağı alanda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılacak Türk devletlerinin liderlerinin de gelişiyle aile fotoğrafına katıldı. Erdoğan fotoğrafta, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un arasında yer aldı. - TÜRKİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı