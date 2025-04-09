Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetli bir kasırga geliyor"

"Türkiye güçlü altyapısı ile yeni döneme damgasını vurmaktadır"

"Onlar hala Türkiye'nin icazetle iş gördüğünü zannediyor. Türkiye icazet alan değil icazeti aranan ülke konumuna gelmiştir"

" Türkiye büyük güçlerin oyunlarında rol verilen figüran değil, senaryosunu kendi yazdığı oyun kurucu olmuştur"

"Kendileri batı izni olmadan nefes dahi alamadıkları için gelişmeleri doğru okuyamıyorlar"

"Dünyada ciddi belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü bir ekonomi programı var"

"Dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Enflasyondaki düşüş sürecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.