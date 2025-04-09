Çin'den ABD'ye vergi misillemesi! Savaş iyice kızışıyor

Savaş kızışıyor! Çin'den ABD'ye yeni misilleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Şiddetli bir kasırga geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı! Yeni düzenleme geliyor
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi

Komşuda hayat durma noktasına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetli bir kasırga geliyor"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetli bir kasırga geliyor" "Türkiye güçlü altyapısı ile yeni döneme damgasını vurmaktadır" "Onlar hala Türkiye'nin icazetle iş gördüğünü zannediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetli bir kasırga geliyor"

"Türkiye güçlü altyapısı ile yeni döneme damgasını vurmaktadır"

"Onlar hala Türkiye'nin icazetle iş gördüğünü zannediyor. Türkiye icazet alan değil icazeti aranan ülke konumuna gelmiştir"

" Türkiye büyük güçlerin oyunlarında rol verilen figüran değil, senaryosunu kendi yazdığı oyun kurucu olmuştur"

"Kendileri batı izni olmadan nefes dahi alamadıkları için gelişmeleri doğru okuyamıyorlar"

"Dünyada ciddi belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü bir ekonomi programı var"

"Dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Enflasyondaki düşüş sürecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.