Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ile görüştü.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ile görüştü.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Semahat Arsel ile bir araya geldi ve bu görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı.
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi ve resmi makamlar tarafından detaylar henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

Resmi makamlar tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç ailesi ile olan bu görüşmesine ilişkin olarak henüz detaylar açıklanmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

EMİNE ERDOĞAN DA SEMAHAT ARSEL İLE GÖRÜŞTÜ

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi. Emine Erdoğan bu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı