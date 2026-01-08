Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Semahat Arsel ile bir araya geldi ve bu görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi ve resmi makamlar tarafından detaylar henüz açıklanmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.
Resmi makamlar tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koç ailesi ile olan bu görüşmesine ilişkin olarak henüz detaylar açıklanmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
EMİNE ERDOĞAN DA SEMAHAT ARSEL İLE GÖRÜŞTÜ
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi. Emine Erdoğan bu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: "Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."