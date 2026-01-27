Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

Haberler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
