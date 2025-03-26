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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak"

"Millete kan kusturan tek parti faşizminin yasakladığı 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik"

"Sorumsuz boykot çağrılarıyla, tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz"

"28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse, bugün de medya kuruluşlarını şirketleri, firmaları isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin, kaybedecekler"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programında konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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