Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i Kabul Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

Çöken yolda bulundu, ekipler hemen alarma geçti
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti

Şakır şakır yağan yağmura aldırmadı, tek başına dans etmeye devam etti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu