Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.