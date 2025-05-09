Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl aynı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl aynı kararlılıkla sürdürüyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika