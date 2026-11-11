Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim başka gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle, belki de tarihinin en derin var oluş krizlerinden birini yaşıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı