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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim başka gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle, belki de tarihinin en derin var oluş krizlerinden birini yaşıyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim başka gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim başka gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz, denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle, belki de tarihinin en derin var oluş krizlerinden birini yaşıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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