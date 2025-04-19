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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?"

"Bizim gündemimiz, hedefimiz, niyetimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin derdindeyiz"

"Biz milletimizin refahını, huzurunu, gelirini artırmanın peşindeyiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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