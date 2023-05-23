Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
CHP standında Türk parası yere atıldı iddiası

CHP standında Türk parası yere atıldı iddiası

Politika Haberleri

Afyonkarahisar'da CHP'nin açtığı seçim standının birkaç metre yakınında Türk parasının yırtılarak yerlere atılması tepkilere sebep oldu. Bazı vatandaşlar bunun stanttaki CHP'li görevliler tarafından TL'nin değersizleştiğini göstermek için yapıldığını iddia etti.

Afyonkarahisar'da CHP'nin açtığı seçim standının birkaç metre yakınında Türk parasının yırtılarak yerlere atılması tepkilere sebep olurken, bazı vatandaşlar bunun stanttaki CHP'li görevliler tarafında TL'nin değersizleştiğini göstermek için yapıldığını ifade etti.

Olay, kent merkezi Yeşil yol mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, CHP İl Başkanlığı tarafından yaklaşık 28 Mayıs seçimleri dolayısı ile stant açıldı. Görevliler dağıtıkları broşürlerle Millet İttifakı'nın propagandasını yaparak oy istediler. Bu sırada stantta görevli bir kişinin seçim politikalarını anlatırken, Türk parasının değerinin son yıllarda düştüğünü kanıtlamak için parçalayıp yere attılar. Bunun ardından bir çok vatandaş ise parçalanan paraları toplayıp duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan CHP İl Başkanı Onur Seçme ise, olayı araştırdıktan sonra bir açıklama yapacaklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Karahisar Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title