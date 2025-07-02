CHP'li Öztürk: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, asgari ücretin en az 30 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini ve emekli maaşlarının da buna endekslenmesi gerektiğini belirtti. Öztürk, mevcut ekonomik koşulların insanların hayal kurmasını imkansız hale getirdiğini vurguladı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete, emekli aylıklarına ve memur maaşlarına 3 ayda bir zam yapılması gerektiğini söyledi.

Açlık sınırının 26 bin lira, yoksulluk sınırının 85 bin lira olduğunu kaydeden Öztürk, asgari ücrete zam yapmamayı düşünmenin büyük bir ayıp ve utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Türkiye'de bir kişinin çalıştığı evde açlık olmadığını kaydeden Öztürk, "2 insan çalışırsa muhakkak o evde bir şeyler biriktirilir, bir şey alma hayali kurulabilirdi. Emekli ikramiyesiyle memur bir ev, bir araba alıp kenara da bir para koyabilirdi. Şimdi bırakın emekli ikramiyesiyle bir ev almayı, bir yeni araba alma hayali bile kurulamıyor. Bugün pazara gidip özellikle meyveye bakın, sebzeye bakın. Yanına kimse yaklaşamıyor." diye konuştu.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Asgari ücretle geçinilemez. Bu bir hayat standardı değil. Bu standartla hayal ve hayat kurulamaz. Bununla mücadele edilemez. Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor. Asgari ücrete zam yapmamak demek insanı yok saymak demektir. Bu sadece bir ekonomik tercih değil, aynı zamanda bir ahlaki iflastır."

Doğal gaza yapılan zammı da eleştiren Öztürk, "Bu zammın ne kadar etkili olduğunu da havaların soğumasıyla birlikte insanlar hissedecek." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.