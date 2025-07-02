CHP'li Öztürk: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete, emekli aylıklarına ve memur maaşlarına 3 ayda bir zam yapılması gerektiğini söyledi.

Açlık sınırının 26 bin lira, yoksulluk sınırının 85 bin lira olduğunu kaydeden Öztürk, asgari ücrete zam yapmamayı düşünmenin büyük bir ayıp ve utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Türkiye'de bir kişinin çalıştığı evde açlık olmadığını kaydeden Öztürk, "2 insan çalışırsa muhakkak o evde bir şeyler biriktirilir, bir şey alma hayali kurulabilirdi. Emekli ikramiyesiyle memur bir ev, bir araba alıp kenara da bir para koyabilirdi. Şimdi bırakın emekli ikramiyesiyle bir ev almayı, bir yeni araba alma hayali bile kurulamıyor. Bugün pazara gidip özellikle meyveye bakın, sebzeye bakın. Yanına kimse yaklaşamıyor." diye konuştu.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Asgari ücretle geçinilemez. Bu bir hayat standardı değil. Bu standartla hayal ve hayat kurulamaz. Bununla mücadele edilemez. Asgari ücretin en az 30 bin liraya, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete endekslenmesi gerekiyor. Asgari ücrete zam yapmamak demek insanı yok saymak demektir. Bu sadece bir ekonomik tercih değil, aynı zamanda bir ahlaki iflastır."

Doğal gaza yapılan zammı da eleştiren Öztürk, "Bu zammın ne kadar etkili olduğunu da havaların soğumasıyla birlikte insanlar hissedecek." dedi.